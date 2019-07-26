Путин подписал закон о штрафах за нарушение режима труда и отдыха водителей

Владимир Путин подписал закон, предписывающий штрафы для должностных и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей за нарушение режима труда и отдыха водителей.

В законе прописано, что в случае выпуска на маршрут транспорта с неисправным тахографом или вовсе без него, должностным лицам придется заплатить штраф от 7 до 10 тысяч рублей, а индивидуальным предпринимателям – от 15 до 25 тысяч.

Исключения составляют случаи, когда прибор сломался в пути.