Илон Маск показал, как «прыгает» космический корабль SpaceX
Илон Маск опубликовал в Twitter видео «прыжка» прототипа космического корабля Starship.
© Видео: elonmusk, twitter © Фото: elonmusk, Twitter
Миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск научил свой космический корабль Starship «прыгать».
Он показал на видео, как проходят вертикальные тестовые полеты прототипа корабля. Ожидается, что в перспективе Starship будет совершать межпланетные пилотируемые полеты.
Испытания проходят на месте будущего космодрома компании в штате Техас. Ролик Маск опубликовал в своем микроблоге в Twitter. На опубликованных кадрах видно, как Starhopper медленно поднялся над землей и затем плавно опустился обратно.
Предполагалось, что прототип оторвется от поверхности на 20 метров. Бизнесмен рассказал, что следующий «прыжок» запланирован на 200 метров. Его проведут через две-три недели.