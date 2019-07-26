Илон Маск показал, как «прыгает» космический корабль SpaceX

Миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск научил свой космический корабль Starship «прыгать».

Он показал на видео, как проходят вертикальные тестовые полеты прототипа корабля. Ожидается, что в перспективе Starship будет совершать межпланетные пилотируемые полеты.

Испытания проходят на месте будущего космодрома компании в штате Техас. Ролик Маск опубликовал в своем микроблоге в Twitter. На опубликованных кадрах видно, как Starhopper медленно поднялся над землей и затем плавно опустился обратно.

Предполагалось, что прототип оторвется от поверхности на 20 метров. Бизнесмен рассказал, что следующий «прыжок» запланирован на 200 метров. Его проведут через две-три недели.