В Госдуме хотят запретить иностранцам владеть значимыми интернет-компаниями

Гражданам других стран хотят запретить владеть на территории России «значимыми информационными ресурсами». Проект закона внесен на рассмотрение Государственной Думы.

Автором инициативы является депутат Антон Горелкин. Документ размещен на сайте нижней палаты парламента.

Чиновник пояснил, что законопроект направлен на IT-компании, для которых российский рынок является основным, такие как «Яндекс» или Mail.ru.

Из текста документа следует, что решение о признании информационного ресурса значимым будет принимать правительственная комиссия по предложению Роскомнадзора.

Парламентарий считает, что доля иностранного участия в них должна быть ограничена 20%. Основным владельцем может быть юридическое или физическое лицо из России.