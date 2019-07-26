Жители Украины попросили Зеленского пустить поезда в Крым

Жители Украины написали петицию в адрес Владимира Зеленского с просьбой наладить железнодорожное сообщение в Крым.

«Привыкли, что для того, чтобы добраться до своих родственников, друзей, просто-напросто к себе домой, должны бронировать себе место чуть ли не за месяц», - пишут жители в петиции, опубликованной на сайте официального интернет-представительства президента Украины.

Кроме того, жители отметили, что для запуска поездов не потребуется строить новые железнодорожные пути - инфраструктура давно налажена, достаточно отменить существующий запрет.

Для того, чтобы петицию рассмотрели, необходимо набрать 25 тысяч голосов за чуть более чем три месяца. Пока петицию поддержали 59 человек.