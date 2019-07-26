Опасный грибной сезон: как выжить в лесу и не отравиться дома

В Подмосковье грибной сезон в этом году стартовал рекордно рано. Такой подарок любителям «тихой» охоты преподнесло дождливое лето. Уже в середине июля в лесу полно грибов: от опят до благородных подосиновиков и белых.

От такого изобилия глаза разбегаются. Но как не стать «жертвой» собственной добычи? Москвичка Анастасия Чекмарева сутки провела в реанимации. Дедушка - к слову, опытный грибник - принес из леса целую корзину зонтиков. Из них вышел наваристый суп, но после обеда вся семья оказалась в больнице.

«Головокружение было, слабость, и ты не ориентировался в пространстве. Приехала скорая, забрали маму с братом, потом приехала скорая, бабушку забрала, а третья - нас с дедушкой забрали в одной машине уже», - рассказывает Анастасия.

Ядовитые грибы успешно маскируются под съедобные. Местный житель Дмитрий Тихомиров знает все грибные места в Подмосковье. Говорит, что всегда нужно брать только те, в которых точно уверен, и сам знает даже съедобные серо-розовые мухоморы.

Этот сезон бьет рекорды не только по количеству грибов, но и грибников, заблудившихся в лесу. Только за одну июльскую неделю потерялись 596 человек. Восемь грибников погибли, девятнадцать ищут до сих пор.

Волонтеры сначала определяют квадрат поисков. Потом, говоря профессиональным языком, работают на отклик. Когда не удается пробираться по земле, местность прочесывают с воздуха.

Пенсионер Виктор Спиридонович блуждал по лесу два дня несмотря на то, что ходит по этим местам последние 20 лет и, казалось бы, знает каждую тропинку. Мужчину нашли с поврежденной ногой и доставили в больницу.

«Стемнело, хотел идти, ну, думаю темно, не найду дорогу, уйду еще черт знает куда, нашел елку большую, под елку лег и уснул, утром проснулся, начало светать, но туман, думаю, а куда идти», - поделился мужчина.

Сотрудники МЧС и поисковики ежедневно получают десятки заявок от потерявшихся. Специалисты рекомендуют надевать при походе в лес одежду ярких цветов. Она поможет найти заблудившегося.

«При отсутствии подходящих ориентиров лучше всего выходить на воду и двигаться вниз по течению. Ручей обязательно выведет к реке, а река к людям», - рассказывает начальник центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Московской области Иван Гусев.

Если источников воды тоже нет, поисковики советуют выйти на открытое место, развести костер и оставаться там до прибытия помощи. С собой в лес необходимо брать заряженный телефон, а также прихватить переносной аккумулятор. Еще пригодятся спички, часы, запас воды и еды. Также грибнику необходимо предупредить родных о том, куда он идет и когда планирует вернуться.