Мединский сообщил Путину о росте доходов музеев

Владимир Путин встретился с главой Минкульта Владимиром Мединским. В рамках беседы Мединский отметил, что доходы российских музеев выросли в два с половиной раза. Кроме того, он подчеркнул, что музеи научились зарабатывать, но при этом увеличилась и бюджетная поддержка.

Деньги направляют на зарплаты сотрудникам и создание новых экспозиций.

По словам Мединского, за последние шесть лет посещаемость российских музеев превысила 150 миллионов человек. В ближайшие годы музейные сокровища опишут и внесут в электронный каталог.

Отметим, что сейчас в стране - почти три тысячи государственных музеев и более 700 частных, также готовится к открытию музей «Владивостокская крепость» - первый федеральный музей за Уралом. На очереди - филиал Эрмитажа в Омске.