Симоньян назвала причины штрафа RT
Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала гигантским штраф, который британский медиарегулятор Ofcom наложил на телеканал.
Ранее сообщалось, что RT должен выплатить 200 тысяч фунтов стерлингов за то, что в семи выпусках телепередач в прошлом году якобы не соблюдался принцип беспристрастности. Штраф был выписан без решения суда. Руководство телеканала не согласно с выводами медиарегулятора и считает, что Ofcom не учел аргументы RT, предъявленные в ходе расследования.
«Гораздо больше, чем оштрафовали другие СМИ за, например, разжигание межнациональной ненависти и призывы к насилию», - подчеркнула Симоньян.
Главред считает, что одна из причин, по которым наложили штраф, это сюжет о конкурсе детских рисунков в честь дивизии СС «Галичина»*, данное мероприятие проводил львовский департамент образования. Симоньян считает, что RT оштрафовали за отсутствие на телеканале позиции Киева.
Еще одним «нарушением» стало, по словам Симоньян, то, что в эфире были показаны заявления Министерства обороны России по ситуации в Сирийской Арабской Республике, и они не подвергались сомнению. Третьей причиной, которую назвала главный редактор, стало то, что ведущий программы перебивал бывшего американского посла в Сирии.
В МИД России также возмутились суммой, которая была наложена на телеканал, и заявили, что британские власти пытаются ограничить деятельность российских СМИ в стране, а действия Ofcom расценили как акт прямой цензуры. Также дипломаты выразили недоумение, что системная дезинформация британских журналистов не вызывает вопросов у медиарегулятора.
*Организация СС «Галичина» запрещена в России.