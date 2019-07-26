Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Симоньян назвала причины штрафа RT

Андрей Аркадьев
19:41 26.07.2019
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение британского медиарегулятора Ofcom оштрафовать RT на 200 тысяч фунтов стерлингов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента России

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала гигантским штраф, который британский медиарегулятор Ofcom наложил на телеканал.

Ранее сообщалось, что RT должен выплатить 200 тысяч фунтов стерлингов за то, что в семи выпусках телепередач в прошлом году якобы не соблюдался принцип беспристрастности. Штраф был выписан без решения суда. Руководство телеканала не согласно с выводами медиарегулятора и считает, что Ofcom не учел аргументы RT, предъявленные в ходе расследования.

«Гораздо больше, чем оштрафовали другие СМИ за, например, разжигание межнациональной ненависти и призывы к насилию», - подчеркнула Симоньян.

Главред считает, что одна из причин, по которым наложили штраф, это сюжет о конкурсе детских рисунков в честь дивизии СС «Галичина»*, данное мероприятие проводил львовский департамент образования. Симоньян считает, что RT оштрафовали за отсутствие на телеканале позиции Киева.

Еще одним «нарушением» стало, по словам Симоньян, то, что в эфире были показаны заявления Министерства обороны России по ситуации в Сирийской Арабской Республике, и они не подвергались сомнению. Третьей причиной, которую назвала главный редактор, стало то, что ведущий программы перебивал бывшего американского посла в Сирии.

В МИД России также возмутились суммой, которая была наложена на телеканал, и заявили, что британские власти пытаются ограничить деятельность российских СМИ в стране, а действия Ofcom расценили как акт прямой цензуры. Также дипломаты выразили недоумение, что системная дезинформация британских журналистов не вызывает вопросов у медиарегулятора.

*Организация СС «Галичина» запрещена в России.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.07.2019, 09:04
В России может быть создан двигатель для сверхзвукового гражданского лайнера
Дата26.07.2019, 17:42
В Североморске прошла генеральная репетиция парада ко дню ВМФ
Дата26.07.2019, 15:55
ОКР получил приглашение на Олимпиаду-2020 в Токио
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата24.07.2019, 14:48
Комплекс «Авангард» поступит на вооружение до конца года
Дата26.07.2019, 08:52
Российские водолазы подняли бесценные артефакты XIX века со дна Финского залива
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
19:00 В стране и мире
Видео
Суд закрыл футболисту Тарасову выезд за границу и арестовал счета
18:42 ОПК
Видео
В технополисе «ЭРА» представили экзоскелет для экипировки российских солдат будущего
18:41 Спорт
Видео
Пловец Рылов выиграл дистанцию 200 м на спине на чемпионате мира
18:27 В стране и мире
Видео
Обвиняемого в убийстве женщины на детской площадке в Раменском арестовали
18:19 В стране и мире
Коллекторы больше не смогут выбивать долги за ЖКХ
События дня
События дня
«АрМИ-2019»
Парад ВМФ 2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Бузова упала на мокрой сцене в Баку: видео
Видео
Новейшие технологии: все о малом ракетном корабле «Мытищи»
Диетолог рассказала, как навсегда избавиться от лишнего веса
Назван провоцирующий старческое слабоумие продукт
Ополченец ДНР «Хантер» погиб под Донецком
Видео
Тысячи мертвых рыб выбросило на берег Волги под Самарой: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.