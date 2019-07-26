Лавров предупредил об угрозе глобальной гонки вооружений

Планы Вашингтона в ближайшее время разместить в космосе элементы противоракетной обороны приведут к глобальной гонке вооружений. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы обеспокоены планами США, которые уже получают материальное воплощение, по выводу оружия в космическое пространство, что приведет к новому витку уже глобальной гонки вооружений», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства на заседании совета министров иностранных дел стран БРИКС.

Лавров отметил, что Москва и Пекин уже давно представили соглашение о неразмещении оружия в космосе, и Россия ценит, что все участники БРИКС поддерживают резолюции по этой проблеме на сессиях Генассамблеи ООН.

Министр также отметил, что неопределенность вокруг Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) сохраняется, а на предложение российской стороны продлить данное соглашение Вашингтон пока не пошел.

Также глава МИД РФ сообщил, что США взяли курс на слом всей системы контроля над вооружениями, и следующим шагом Вашингтона будет отказ от ДСНВ - последнего оставшегося договора из этой области, пишет ТАСС.