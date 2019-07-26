Путин ужесточил наказания за препятствование работе медиков

Владимир Путин подписал закон о наказании для граждан, которые мешают работе медиков, в частности, препятствуют проезду автомобилей скорой помощи на дорогах.

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Изменения внесены в Уголовный кодекс России.

Отмечается, что воспрепятствование оказанию медпомощи, которое привело к смерти пациента, наказывается ограничением свободы до четырех лет или принудительными работами.

В последнее время участились случаи с воспрепятствованием проезда машин скорой помощи. В конце 2017 года в Уфе пьяный мужчина намеренно помешал медику оказать помощь больному, в результате чего пациент скончался.

В прошлом году во Владивостоке охранник платной парковки отказался выпускать автомобиль скорой. В декабре 2018 года в Москве водитель иномарки заблокировал машину детской реанимации, которая отправлялась на выезд из больницы.