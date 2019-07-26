Суд закрыл футболисту Тарасову выезд за границу и арестовал счета

Футболисту Дмитрию Тарасову запретили выезжать за границу, а также арестовали счета. Связаны такие меры с невыплатой алиментов на десятилетнюю дочь от первого брака, а также с данным ложным обещанием.

«Представитель Тарасова сказал приставам, которые тоже присутствовали на заседании, что, кровь из носа, долг будет погашен в течение двух дней. Естественно, этого сделано не было. Это вызвало недопонимание со стороны судебных приставов, которые и так шли навстречу», - рассказал «Звезде» адвокат бывшей супруги Тарасова Оксаны Пономаренко Сергей Жорин.

В итоге 25 июля были приняты меры: помимо запрета на выезд за границу и ареста счетов, арестовали еще и автомобиль Дмитрия Тарасова, а также сделали запрос по водительскому удостоверению, после получения ответа на который могут наложить запрет на управление транспортным средством.

«Сумма основного долга около 7,5 миллионов рублей, плюс 500 тысяч он должен приставам за принудительное исполнение, плюс около восьми-девяти миллионов рублей дополнительно - это уже размер неустойки за несвоевременную уплату алиментов. Это предусмотрено законом. Точная сумма неустойки станет понятна в день, когда он погасит основной долг», - сказал Жорин.

Кроме того, Сергей Жорин отметил, что за уклонение от погашения долга предусмотрена уголовная ответственность, однако юрист выразил надежду, что таких последствий не будет.