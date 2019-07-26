В МО РФ опровергли слухи о блокировке поставок российских БТР для Сербии

Министерство обороны РФ опровергло информацию, которая была распространена ранее в СМИ, о блокировке румынской стороной поставок российского транспорта с российскими БТР для Сербии.

«Минобороны России не направляло никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию. Все заявления о подобных поставках и якобы "задержании" румынской стороной российского транспорта с бронетранспортерами, - абсолютная ложь», - заявили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что все поставки были завершены в установленные сроки в соответствии с заключенным договором.

«Экспорт продукции военного назначения из Российской Федерации в Сербию осуществляются в строгом соответствии с международным законодательством и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества», - добавили в ведомстве.

Ранее в румынских СМИ распространили информацию о якобы задержании на реке Дунай транспорта с танками Т-72Б3 и бронемашинами БРДМ-2 и о конфискации техники.