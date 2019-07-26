США одобрили задержание российского танкера на Украине

Посольство Соединенных Штатов на Украине одобрило действия нового руководства Незалежной после задержания российского танкера Nika Spirit. Об этом говорится на официальной странице посольства в Twitter.

«То, как Украина повела себя в инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы государства не только твердо, но и гуманно и в соответствии с международными нормами. Это хороший прецедент для мирного разрешения споров», - сказано в сообщении дипмиссии.

Напомним, 25 июля СБУ задержала российский танкер в украинском порту Измаил. Спецслужба утверждала, что танкер использовался в ноябре прошлого года во время операции по задержанию в Азовском море украинских военных кораблей. Служба безопасности Украины опросила моряков с танкера, после чего их признали свидетелями. Команда танкера Nika Spirit покинула территорию Украины через Молдавию и уже вернулась в Россию.