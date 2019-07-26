«Нафтогаз» прокомментировал данные о «коротком контракте» с РФ

В «Нафтогазе» прокомментировали сообщения СМИ о «коротком контракте» с Российской Федерацией на транзит газа после 2019 года.

«Никакой официальной информации от российской стороны относительно идеи “короткого контракта” у нас нет», - сказано в сообщении компании в социальной сети Facebook.

Агентство Reuters, ссылаясь на источники, сообщило, что Россия собирается добиваться от Украины заключения краткосрочного договора на транзит газа в Европу после 2019 года. Это связано с окончанием строительства газопровода в обход, который даст возможность не заключать долгосрочные контракты с Украиной.

Ранее на Украине сообщили, что государство ведет переговоры о поставках со следующего года катарского газа через Трансбалканский газопровод.