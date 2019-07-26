Обвиняемого в убийстве женщины на детской площадке в Раменском арестовали

Суд подмосковного Раменского арестовал мужчину, который накануне устроил кровавую расправу на глазах у ее дочери и других детей.

Трагедия произошла 25 июля. На улице стояла солнечная погода, и молодая женщина вместе со своим ребенком вышла погулять на детской площадке, не подозревая, что этот день станет для нее последним.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент убийства. На записи видно, как мужчина подходит к женщине, спокойно сидящей на лавке, достает нож и начинает наносить удар за ударом. Окружающие не сразу замечают, что происходит, часть детей продолжают крутиться на каруселях, другие взбираются на горку, кто-то катается на качелях.

Через какое-то время начинается паника, родители подбегают к своим детям и оттаскивают их от площадки. Взрослые перепуганы, никто не решается подойти к преступнику и остановить его.

Упиваясь своей безнаказанностью, злоумышленник продолжил добивать лежащую женщину. Совершив задуманное, преступник скрылся. Он уехал на белом каршеринговом автомобиле, на нем же он прибыл к детской площадке.

Шокированные свидетели вызвали скорую и полицию, но было уже поздно. Мужчина около 20 раз ударил жертву ножом, она скончалась от полученных ранений.

Свою машину убийца бросил в 50 километрах от места преступления. Правоохранители обнаружили подозреваемого в лесополосе, где он скрывался. Мужчина долгое время встречался с женщиной. На суде он рассказал, что убил даму на почве ревности.

Как выяснилось, ранее подозреваемого судили за незаконный оборот оружия. Кроме того, следователи проверяют его на причастность к убийству девушки в Крыму в 2014 году.

Допрашиваются очевидцы и знакомые убитой. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство», сообщает пресс-служба ГУ МВД России.