Коллекторы больше не смогут выбивать долги за ЖКХ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать долги россиян за жилищно-коммунальные услуги третьим лицам. Это касается кредитных компаний, коллекторов и частных лиц, занимающихся взысканием профессионально. Документ был размещен на официальном портале правовой информации.

Право взыскивать долги с граждан через суд сохранилось у управкомпаний, ТСЖ, жилищных кооперативов. Задолженности также могут передаваться при смене коммунального оператора.

Законопроект был внесен на рассмотрение депутатом Госдумы Ириной Яровой.