Коллекторы больше не смогут выбивать долги за ЖКХ
Право взыскивать задолженности останется у профессиональных участников рынка ЖКХ.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать долги россиян за жилищно-коммунальные услуги третьим лицам. Это касается кредитных компаний, коллекторов и частных лиц, занимающихся взысканием профессионально. Документ был размещен на официальном портале правовой информации.
Право взыскивать долги с граждан через суд сохранилось у управкомпаний, ТСЖ, жилищных кооперативов. Задолженности также могут передаваться при смене коммунального оператора.
Законопроект был внесен на рассмотрение депутатом Госдумы Ириной Яровой.