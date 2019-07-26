Москва предложила Киеву годовой контракт на транзит газа

Россия предложила Украине заключить договор на транзит газа. Контракт предполагается продлить на текущих условиях. По словам министра энергетики России Александра Новака, реакции на предложение от киевских властей пока не последовало.

«Нужно, чтобы правительство прокомментировало, потом мы будем просто обсуждать это», - цитирует главу Минэнерго РИА Новости.

Он добавил, что вносить корректировки в договор смогут компании путем коммерческих переговоров.

Действие контракта с Киевом на транзит газа закончится в конце этого года. Ранее в СМИ сообщалось, что украинская сторона рассчитывает на долгосрочный договор, но Россия будет настаивать на однолетних договоренностях из-за завершающейся стадии строительства «Северного потока - 2».