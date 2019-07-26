Вальс кораблей и уничтожение пиратов: кадры подготовки ко Дню ВМФ в Новороссийске
Спецоперация по ликвидации пиратов станет одним из самых зрелищных эпизодов праздничной программы, которую представят в воскресенье, 28 июля.
В городах России продолжается подготовка ко Дню Военно-Морского флота. В Новороссийске сегодня под музыку духового оркестра военные корабли закружились в вальсе. Идиллию прервала спецоперация по уничтожению пиратов.
Это один самых зрелищных эпизодов будущей праздничной программы. Морские пехотинцы на скоростных патрульных катерах практически на абордаж взяли судно с вооруженными противниками и за пару минут их обезвредили.
А после десантно-штурмовая группа высадилась с катера на берег. Ее задачей было прорваться под плотным огнем неприятеля и уничтожить базу противника. Этот плацдарм нужно было очистить для развертывания основных сил.