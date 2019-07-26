Совет Федерации одобрил закон о выплатах пособий на детей до трех лет

Совет Федерации одобрил закон, который позволит большему количеству малообеспеченных семей получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.

Пока же такое право есть только у семей, среднедушевой размер дохода которых не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения региона.

Согласно принятому закону, теперь нуждающимися семьями будут считаться те, где доход ниже двукратной величины этого показателя.

Пособие будут выплачивать с 1 января 2020 года в размере прожиточного минимума ребенка по региону.