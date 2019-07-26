Лавров: ситуация в Персидском заливе чревата военными столкновениями

Ситуация в Персидском заливе подошла к опасной черте, которая чревата крупномасштабными военными столкновениями, этого нельзя допустить, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на заседании совета министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро.

«Антииранские шаги привели к резкой эскалации напряженности в зоне Персидского залива. Развитие событий подошло к опасной черте, чреватой рисками возникновения крупномасштабного военного столкновения. Этого допустить ни в коем случае нельзя», - сказал он.

В последние месяцы ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах обострилась. В середине июня в соседнем Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторой информации, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате этого на судах прогремели взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет.

Иран отвергает причастность к этому происшествию. Следом произошел еще один инцидент: иранские военные рассказали о сбитом американском беспилотнике после того, как он нарушил иранское воздушное пространство. Центральное командование ВС США заявило, что беспилотник ВМС США сбили над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.

Уже в июле корабль ВМС США якобы сбил иранский беспилотник над Ормузским проливом. В Иране отрицают потерю летательного аппарата. 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе в иранских водах британский танкер Stena Impero и сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, который состоял из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец с ним связаться не может. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.

Инцидент со Stena Impero стал ответом властей Ирана на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара, которое произошло четвертого июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. Полиция в рамках расследования задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с призывом к нормализации обстановки в Персидском заливе.

«Россия выступает за скорейшую нормализацию обстановки в этом регионе. С этой целью несколько лет назад мы сформулировали концепцию коллективной безопасности и сотрудничества в Персидском заливе», - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Лавров также заявил, что рассчитывает на ее поддержку партнерами по БРИКС.

Сегодня, 26 июля, проходит заседание совета глав МИД стран - членов БРИКС в Рио-де-Жанейро. На встрече обсуждаются региональная и глобальная повестки, а также подготовка к саммиту БРИКС, который состоится 13-14 ноября в столице Бразилии.