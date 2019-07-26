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В Иркутской области действует 77 лесных пожаров.

Татьяна Полуказакова
17:12 26.07.2019
За прошедшие сутки было потушено три лесных пожара площадью 1810 га.
В Иркутской области действует 77 лесных пожаров.
© Фото: МЧС РФ

На территории Иркутской области на 26 июля зафиксировано 77 пожаров на общей площади 135,5 тысячи га. Об этом сообщается на сайте Авиалесоохраны.

Кроме того, на территории региона действует 41 пожар на площади около 423 тысяч га. Они находятся в зоне контроля.

«По данным пожарам отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен», - говорится в сообщении Авиалесоохраны.

На официальном портале региона сообщается, что за сутки на землях лесного фонда было потушено три пожара общей площадью 1810 га.

На территории области действует режим ЧС. Он также веден в Красноярском крае и части Бурятии и Якутии.

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