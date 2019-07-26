Погоня за конем: в Одессе полицейские задержали сбежавшее животное

С одесского ипподрома сбежал конь, которого позже удалось задержать сотрудникам полиции. Камеры наружного наблюдения зафиксировали его продолжительный забег по городским улицам. На кадрах ролика видно, что конь совершал рисковые маневры, он хаотично перемещался по проезжей части, чем создавал опасность дорожному движению.

«Патрульные приняли решение самостоятельно его остановить - замедлили движение автомобиля и голосовыми командами пытались успокоить животное», - рассказали в пресс-службе полиции, сообщает УНИАН.

Полицейские, подъехав к животному ближе, через окно автомобиля схватили поводья и остановили коня. Животное вернули владельцам, которые рассказали, что во время тренировок, конь сбежал с ипподрома.