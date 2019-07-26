Воронежское водохранилище вспенилось: кадры с места

В Воронежском водохранилище 25 июля образовалась пена. Местные жители публикуют в Сети фотографии водоема и пытаются понять, чем вызвано повышенное вспенивание.

Экологи объяснили, что причины пенообразования имеют естественное происхождение и указывают на проблемы с составом воды. Специалисты считают, что явление вызвано разрастанием глубоководной растительности.

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В последние месяцы температура воды в водохранилище гораздо выше нормы, что и способствовало активному росту и цветению сине-зеленых водорослей.

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В региональном департаменте природных ресурсов и экологии заявили, что данная проблема решаема, необходимо провести очистку водоема. В частности, специалисты углубляют дно водохранилища и избавляются от мелководья на территории от Адмиралтейской площади до ВОГРЭСовского моста.