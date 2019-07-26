В область без пробок: в какое время лучше всего покидать Москву в пятницу

В пятницу жители Москвы чаще всего выезжают за город, особенно в хорошую погоду. Из-за этого на дорогах в сторону области образуются сильные заторы. В ЦОДД рассказали, когда следует отправиться в путь, чтобы не стоять в пробках долго.

«В пиковые часы возможны заторы на вылетных и в местах, где ведутся дорожные работы», - напомнили на странице ЦОДД в Twitter.

Специалисты рекомендуют покидать столицу до 15.00, когда на дорогах еще свободно. Если же автомобилисты не успели уехать до этого времени, в ЦОДД рекомендовали задержаться в городе до 20.00.

В Центре организации дорожного движения также добавили, что ежедневно насчитывается около 700 тысяч машин, которые въезжают в столицу из области. По сравнению с прошлым годом этот показатель не изменился.