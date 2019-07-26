Вода топит машины на улицах Ставрополя: видео

Во время дождя улицы Ставрополя сильно затопило. Дороги города превратились в грязевой поток. Ставропольские автомобилисты разместили фото и видео потопа в Сети.

На кадрах видно, как вода заливает легковые автомобили. На 2-й Промышленной улице она так высоко поднялась, что колеса машин почти полностью оказались в воде, которая при приближении к встречным авто накрывает и капот.

На пересечении улицы Розы Люксембург и улицы Мира вода стала бить из-под земли. Поток поднял люк и часть асфальта.