Вода топит машины на улицах Ставрополя: видео
Из-за сильного дождя вода реками стала литься по дорогам.
© Видео: chp_26stav,Instagram, Сайт Ставрополя, Youtube
Во время дождя улицы Ставрополя сильно затопило. Дороги города превратились в грязевой поток. Ставропольские автомобилисты разместили фото и видео потопа в Сети.
На кадрах видно, как вода заливает легковые автомобили. На 2-й Промышленной улице она так высоко поднялась, что колеса машин почти полностью оказались в воде, которая при приближении к встречным авто накрывает и капот.
На пересечении улицы Розы Люксембург и улицы Мира вода стала бить из-под земли. Поток поднял люк и часть асфальта.
«Ливневка, ты должна была бороться со злом, а не примкнуть к нему», - говорится в подписи к одному из видео.