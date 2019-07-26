Мощный ливень затопил улицы Южно-Сахалинска

Сегодня, 26 июля, в Южно-Сахалинске прошел масштабный ливень. За несколько минут городские улицы превратились в реки. Жители острова делятся фотографиями и видео в социальных сетях.

Улицы Южно-Сахалинска оказались под водой. Автомобили передвигаются по колеса в воде.