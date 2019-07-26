Мощный ливень затопил улицы Южно-Сахалинска
Жители острова выкладывают фото и видео с последствиями в соцсети.
© Видео: dnnkv , chp_sakh65, denisovatanusha, Instagram © Фото: irina._lukyanchik, Instagram
Сегодня, 26 июля, в Южно-Сахалинске прошел масштабный ливень. За несколько минут городские улицы превратились в реки. Жители острова делятся фотографиями и видео в социальных сетях.
Улицы Южно-Сахалинска оказались под водой. Автомобили передвигаются по колеса в воде.
«Пришла на работу, посмотрела в окно и в ужасе вспомнила, что не закрыла окна в квартире. Сижу и жду звонка от соседей в предвкушении хорошего втыка», - написала в социальных сетях одна из жительниц города.