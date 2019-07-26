Более тысячи снарядов нашли под Воронежем во время ремонта газопровода

В Воронежской области рабочие нашли огромный склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщили «Звезде» в ГУ МЧС по региону.

© МЧС РФ

В среду, 24 июля, рабочие извлекали трубы магистрального газопровода «Краснодарский край - Серпухов». Рядом с трубой они наткнулись на склад со снарядами и вызвали взрывотехников.

© МЧС РФ

Специалисты откопали и поместили на специальную технику 1031 боеприпас. В основном это были 47-миллиметровые артиллерийские снаряды, а также небольшое количество боеприпасов калибра 20, 37, 50 и 75 миллиметров.

Предположительно, в этом месте мог располагаться солдатский окоп. Боеприпасы вывезут на специальную площадку и взорвут. За последние пять лет данная находка снарядов времен Великой Отечественной войны стала самой крупной.