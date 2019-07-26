Сковородки по акции: жители города под Смоленском подрались в магазине
Посуды оказалось значительно меньше, чем желающих ее приобрести.
© Видео: Подслушано в Дорогобуже, ВКонтакте © Фото: Подслушано в Дорогобуже, ВКонтакте
В одном из магазинов Смоленской области произошла стычка между покупателями. Все дело в сковородках, которые участвовали в акции одного из сетевых магазинов города Дорогобуж. Видео в Сеть выложили очевидцы событий.
На кадрах ролика женщины толпятся перед подсобным помещением магазина. Сотрудница пытается не дать покупателям попасть внутрь, а мужчина выносит сковородки.
«По очереди», - раздается крик в толпе покупательниц, которые пытались побыстрее получить посуду.
В итоге сотрудник магазина вытеснил женщин от входа в подсобку, вручив им несколько сковородок. Посуды оказалось значительно меньше, чем желающих ее получить. Большая часть покупателей ушла ни с чем.