«Пиратство и заложники»: в Госдуме не поняли задержания российского танкера на Украине

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал захват российского танкера Nika Spirit в Одесской области. Политик отметил, что такие действия можно квалифицировать как взятие российских моряков в заложники стороной СБУ Украины.

Кроме того, Швыткин подчеркнул, что такие действия вызывают недоумение и возмущение одновременно.

«Президент Украины Зеленский неоднократно выходил с различными предложениями о выстраивании конструктивного диалога с нашей стороной: и в части расширения нормандского формата переговоров по минским соглашениям, и в плане вообще урегулирования на юго-востоке Украины. И вместе с тем в заложники попадают наши моряки», - заявил «Звезде» Швыткин.

Кроме того, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне отметил, что действия со стороны РФ будут симметричны тем, которые совершены в отношении российских моряков.

«Конечно, мы все за соблюдение норм международного права, но когда действуют пиратскими методами, то есть совершают не просто противоправные действия, а именно преступления, степень тяжести данного деяния со стороны СБУ Украины будет соответствовать степени тех действий, которые будут носить ответный характер», - подчеркнул Швыткин.

Экипаж российского танкера, задержанного на Украине, вернулся на родину утром 26 июля.

О захвате российского танкера Nika Spirit стало известно 25 июля. Украина утверждает, что этот танкер ранее имел другое название – NEYMA – и участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.