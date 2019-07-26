СК возбудил дело по факту жестокого избиения ребенка в лагере под Хабаровском

Следователи ведут расследование по инциденту, произошедшему в детском лагере «Спецназ Дети» под Хабаровском, в результате которого одному ребенку были нанесены серьезные травмы.

По данному инциденту было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса России («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Об этом сообщается на сайте регионального СК.

По информации следствия, 23 июля в спортивном лагере между подростками произошел конфликт, в результате него 11-летнему мальчику причинили травмы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью. Ребенок находится в больнице, ему оказывается квалифицированная медпомощь.

В рамках расследования уголовного дела по подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя директор детского лагеря. В настоящее время ее допрашивают. Расследование уголовного дела продолжается.