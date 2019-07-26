В Минэнерго уточнили маршрут второй нити «Турецкого потока»

Маршрут второй нитки трубопровода «Турецкий поток», через которую российский газ будет поступать в страны Южной и Юго-Восточной Европы, проложат через территорию Болгарии, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.

Министр подчеркнул, что газопровод протянут напрямую в Болгарию, а затем его достроят в Венгрии и Сербии.

Новак также напомнил, что уже с 1 января следующего года российское голубое топливо начнет поступать в Турцию по первой нитке «Турецкого потока». Покупателем газа по второй ветке скорее всего станут Болгария, Сербия и Венгрия, а также Греция и Италия, пишет ТАСС.

Вторая нить «Турецкого потока», по сути, повторяет маршрут «Южного потока», который Евросоюз заморозил в 2014 году из-за несоответствия нормам Третьего энергопакета. В «Газпроме» тогда приняли решение вместо «Южного потока» сконцентрироваться на строительстве газопровода в Турцию.