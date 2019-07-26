На Украине рассмотрят вопрос об отставке Кличко
Вопрос по согласованию отставки Виталия Кличко вынесут для рассмотрения на ближайшее заседание правительства.
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На ближайшем заседании кабинет министров Украины поднимет тему отставки главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.
Согласно законодательству Украины, все руководители областных госадминистраций должны сложить свои полномочия перед новоизбранным президентом Украины.
«Он слагает свои полномочия, а далее вопрос назначения, назначит президент Кличко или не назначит», - пояснил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире радио «Новое время».
Виталий Кличко занимал пост главы Киевской городской государственной администрации с 2014 года.