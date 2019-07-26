Брать или не брать: эксперты оценили доступность кредитов после понижения ставки ЦБ

Снижение ключевой ставки ЦБ до 7,25% годовых не повлияет на текущие договоры клиентов с банками. Об этом заявил старший инвестиционный консультант «БКС Брокер» Максим Ковязин.

Эксперт отметил, что в преддверии снижения ставки ЦБ России некоторые банки уже сработали на опережение и улучшили предложения для клиентов по депозитам и кредитам. Новые кредиты станут доступнее только с точки зрения процентных ставок, но взять их может стать сложнее, если уже имеются займы.

С первого октября 2019 года Банк России вводит в регулирование показатель долговой нагрузки, он будет ограничивать банки в выдаче необеспеченных потребительских кредитов, отметил экономист.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, в свою очередь, заявил, что ЦБ снизил ставку, чтобы предотвратить экономический и финансовый шок, а также «удержать валюту в авангарде развивающихся стран», сообщает газета «Известия».

Деев при этом сомневается, что новые кредиты станут намного дешевле для заемщиков.

«Кредиты стали бы доступнее, если высокая процентная ставка являлась бы единственным фактором недоступности займов, однако в России с целью борьбы с высокой закредитованностью населения были приняты меры, которые делают кредиты менее доступными по другим критериям», - сказал эксперт.

Центробанк России снизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25%. Решение было принято на заседании совета директоров по процентной политике.