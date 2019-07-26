Центробанк понизил ключевую ставку

Банк России понизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25%. Решение было принято на заседании совета директоров по процентной политике в пятницу, 26 июля.

Ранее, в июне 2019 года, ЦБ уже снижал ставку до 7,5% - на 0,25 процентного пункта. Тогда же стало известно о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки.

Как говорится в сообщении пресс-службы Центробанка замедление инфляции продолжается.

Регулятор допускает еще одно снижение ключевой ставки в и переход к нейтральной денежно-кредитной политике к следующему году.