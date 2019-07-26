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Люди спасаются бегством: кадры извержения мощного вулкана в Индонезии

Дарья Михалина
14:28 26.07.2019
Извержение произошло внезапно, без предшествующих признаков.
© Видео: RadioElshinta , Twitter © Фото: RadioElshinta , Twitter

Жители индонезийского города Бандунг стали свидетелями сильнейшего извержения вулкана Тангкубан Параху, которое произошло в пятницу, 25 июля.

Густое облако пепла накрыло целые жилые районы. Кадры с места были опубликованы в Сети. На них видно, что люди спасаются из эпицентра событий бегством. Те, в чьем распоряжении есть транспорт, спешат уехать от места стихийного бедствия.

Информации о пострадавших не поступало. Как отмечают местные СМИ, Бандунг и, в частности, Тангкубан Параху являются точкой притяжения путешественников со всего мира, а вулкан затронул туристические районы, находящиеся у подножья горы.

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