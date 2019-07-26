Ракета Falcon 9 стартовала к МКС

В США с космодрома на мысе Канаверал во Флориде был осуществлен запуск ракеты-носителя Falcon 9 c космическим кораблем Dragon, который доставит груз для Международной космической станции (МКС).

Ракета-носитель стартовала в пятницу 1.01 по московскому времени. Ранее ее запуск был запланирован на четверг, однако он был отменен из-за погодных условий. Стыковка корабля с МКС должна состояться в субботу, 27 июля.

Грузовой корабль доставит на орбиту около 2,5 тонны груза, включая материалы для нескольких десятков научных экспериментов. В частности, на нем летит принтер-лаборатория по созданию человеческих органов для их будущей трансплантации.