МИД предупредил россиян о погодных аномалиях в Европе

Российский МИД рекомендует туристам меньше находиться на улице в Европейских странах из-за аномальной жары.

«Германия, Дания, Нидерланды, Франция - сохраняется аномально жаркая погода с температурой воздуха 38-40 градусов; рекомендуется максимально сократить время пребывания на улице», - говорится в Twitter ведомства.

В 50 французских городах побит абсолютный температурный рекорд. Показания термометров перевалили за сорок. В 20 департаментах зафиксирован красный уровень погодной опасности. В Париже спасаются у воды или в воде - в самом центре города люди купаются в фонтанах.

В Лондоне тоже жарко - настолько, что не выдерживают электросети - провода горят. Аномальная жара стала причиной сбоя в железнодорожном сообщении по всей стране. Поездам приходится снижать скорость, чтобы пути не перегревались. А в Уимблдоне загорелась недействующая пожарная часть - в нее ударила молния.

В свою очередь, в Испании число жертв знойной погоды с начала лета достигло восьми. Пожилым людям рекомендуют не выходить на улицу.