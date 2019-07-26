Новак назвал дату запуска «Турецкого потока»

Запуск первой нитки газопровода «Турецкий поток» ожидается с 1 января 2020 года. Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак.

«Мы ожидаем с 1 января 2020 года», - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда запустят первую нитку газопровода.

Новак добавил, что сроки запуска второй нитки проекта зависят от реализации сопутствующей газотранспортной инфраструктуры стран Европы. По словам министра, проект расширения ГТС Болгарии , чтобы принять газ из «Турецкого потока», идет по графику, сообщает РИА Новости.

Мощность газопровода «Турецкий поток» будет составлять 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Одна нитка рассчитана на потребителей из Турции, вторая - на европейских потребителей. В марте закончилось строительство морской части трубопровода.