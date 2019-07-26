Лукашенко: Белоруссия ни за какие деньги не будет рвать отношения с Россией

Белоруссия хочет иметь хорошие взаимоотношения с Европой и США, но в том числе не собирается портить отношения с РФ. Об этом заявил глава страны Александр Лукашенко.

«Я, как человек, который в политике немало лет, понимаю это и понимаю, что значит ЕС и Америка, но мы никогда и ни за какие деньги не станем рвать наши отношения с братской Россией», - сказал президент.

Он также добавил, что в РФ белорусов уважают, а его личный рейтинг составляет около 60%. По словам Лукашенко, Россия не раз помогала Белоруссии.

«Почему мы должны косо смотреть на эту страну, которая в трудную минуту всегда нам подставляла плечо, но это не значит, что мы можем поступаться в отношении Запада, Востока, КНР, с которой у нас хорошие отношения и общие интересы, своими принципиальными интересами», - цитирует «БЕЛТА» позицию Лукашенко.

В середине июля президент Белоруссии посетил Россию. Он провел переговоры с главой РФ Владимиром Путиным и предложил к 20-летию Союзного договора между странами разработать стратегию дальнейших действий по интеграции.