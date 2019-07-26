Икона Андрея Первозванного доставлена в Кронштадт

Икона Андрея Первозванного написана специально ко Дню ВМФ и будет храниться в ставропигиальном Никольском Морском соборе.

«Хочу с удовольствием сказать, что икона написана ко дню ВМФ. Без духовности вообще нельзя в вооруженных силах, а на море - тем более. Кто богу не молился, тот в море не ходил. Или наоборот, кто в море не ходил, тот богу не молился», - сказал Главнокомандующий Военно-Морским Флотом, адмирал Николай Евменов.

По его словам, без веры не может быть ни сильных вооруженных сил, ни сильного государства.

Никольский морской собор заложен в городе-крепости Кронштадт по указу Императора Николая II в 1903 году в честь 200-летия Российского флота и освящен в Высочайшем присутствии в 1913 году.

Ранее главная икона Вооруженных Сил «Спас Нерукотворный» была отправлена из Сочи во Владикавказ.