RT возмутило решение Ofcom о назначении штрафа до суда

RT назвал возмутительным решение британского медиарегулятора Ofcom о назначении штрафа каналу в размере 200 тысяч евро до решения суда. Дело в том, что по итогам расследования в декабре 2018 года Ofcom посчитал, что СМИ допустило нарушения вещательного кодекса в семи эпизодах.

«Мы возмущены тем, что британский медиарегулятор Ofcom назначил нам штраф, не дожидаясь решения суда, который должен установить, правомерны ли вообще претензии Ofcom к RT. При этом сумма значительно превышает штрафы, наложенные на другие СМИ за такие серьезные нарушения, как разжигание ненависти и призывы к насилию, в то время как RT медиарегулятор субъективно обвиняет в "недостаточной беспристрастности"», - заявили в RT.

В опубликованном заявлении речь идет о том, что в период с марта по апрель 2018 года при освещении ряда событий, в том числе дела Скрипалей и сирийского конфликта, RT нарушил правила о «должной точности и беспристрастности» при создании новости в любой форме.

RT привел данные, подтверждающие тот факт, что в других случаях СМИ получали значительно меньшие штрафы за разжигание межнациональной розни и призывы к насилию. Так, в 2016 году Mohiuddin Digital Television Limited оштрафовали на 75 тысяч евро за заявления в программе о том, что в исламской вере послушание можно явить через убийство еврея – эти слова могут трактоваться как проявление антисемитизма и разжигание ненависти. В том же году за негативные высказывания о еврейском народе Club TV Limited был оштрафован на 65 тысяч евро.

Посольство России в Великобритании заявило, что действия Ofcom относительно RT является попыткой повлиять на редакционную политику канала.

Телеканал, в свою очередь, намерен обратиться в суд для пересмотра решения медиарегулятора.