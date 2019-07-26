СМИ: Москва настаивает на краткосрочном договоре на транзит газа через Украину

После 2019 года Россия будет настаивать на краткосрочном договоре с Украиной по транзиту газа в Европу. Это связано с завершением строительства газопровода в обход, который позволит не заключать долгосрочные контракты с Киевом.

«Украина хотела бы долгосрочный договор, 10-летний. Нам это невыгодно, нам бы хватило и года, чтобы мы собрались с силами и запустили все эти потоки», - сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Переговоры осложняются судебными спорами между компаниями двух стран, которые имеют прямое отношение к транзиту, незавершенным процессом формирования нового состава в Верховной раде, а также угрозами американских санкций, которые могут затронуть подрядчиков «Северного потока - 2».

Посредником в диалоге между Россией и Украиной в газовом вопросе выступает ЕС. Новый раунд переговоров, по данным Reuters, запланирован на 16 сентября.

«Северный поток - 2» планируется построить до конца года. Уже реализовано две трети от запланированного объема строительства. Ожидается разрешение от Дании. Мощность «Северного потока-2» составит 55 миллиардов кубометров газа.