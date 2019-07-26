Бузова упала на мокрой сцене в Баку: видео

Исполнительница Ольга Бузова упала, поскользнувшись во время своего выступления на фестивале «Жара» в Баку. Видео с моментом падения опубликовали очевидцы в Instagram.

На кадрах видно, что Бузова пыталась исполнить танцевальное движение, но поскользнулась и упала на колени, пытаясь скрыть конфуз.

«Надеюсь, никто этого не заметил», - написала певица на своей странице в Instagram, признавшись, что больше всего боялась упасть на сцене.

Во время выступления концертная площадка была залита водой, именно поэтому Бузова и не смогла устоять.