Бузова упала на мокрой сцене в Баку: видео
Певица пыталась исполнить танцевальное движение, но поскользнулась и упала на колени.
© Видео: buzova86_only, Instagram © Фото: buzova86_only, Instagram
Исполнительница Ольга Бузова упала, поскользнувшись во время своего выступления на фестивале «Жара» в Баку. Видео с моментом падения опубликовали очевидцы в Instagram.
На кадрах видно, что Бузова пыталась исполнить танцевальное движение, но поскользнулась и упала на колени, пытаясь скрыть конфуз.
«Надеюсь, никто этого не заметил», - написала певица на своей странице в Instagram, признавшись, что больше всего боялась упасть на сцене.
Во время выступления концертная площадка была залита водой, именно поэтому Бузова и не смогла устоять.