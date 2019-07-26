Вся мощь флота: генеральная репетиция ко Дню ВМФ прошла в Севастополе

В Севастополе прошла генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ.

Многие элементы выполняются впервые. Среди них, например, посадка вертолета Ка-27 на палубу движущегося фрегата. Сложность заключается в том, что корабль ограничен в маневрировании.

Экипажи БТР-82 показали возможности своих машин. Колонна техники вышла «на плав» из танкового трюма и на воде выстроилась в предбоевой порядок, продемонстрировав преодоление глубоководных препятствий.

Далее разведывательный вылет «совершил» звено сверхзвуковых истребителей. Бомбардировщики Су-24 с высоты двухсот метров нанесли условный удар.

Генеральный прогон прошел по плану. Впрочем, показательное шоу для личного состава ничем не отличается от реального выполнения боевых задач.