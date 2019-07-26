Смог от пожара в Сибири дошел до Татарстана

Смог от лесных пожаров в Сибири достиг Татарстана. Об этом проинформировали в министерстве экологии республики.

Пока превышения норм предельно допустимой концентрации веществ в Поволжье нет. В МЧС предполагают, что к воскресенью с приходом северо-западного и северного ветров едкая дымка начнет рассеиваться.

Тем временем, площадь лесных пожаров в восточных регионах превысила миллион гектаров. Жители Красноярского края, где находятся очаги возгорания, жалуются на сильный запах гари и практически нулевую видимость. Перед выходом на улицу люди с легочными заболеваниями вынуждены надевать маски. Ситуацию значительно осложняет 30-градусная жара.