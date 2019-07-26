Режим ЧС: Амурская область уходит под воду

В Приамурье введен режим чрезвычайной ситуации, там из-за дождя затопило несколько районов, сообщает областной главк МЧС.

© Благовещенск, ВКонтакте

Местные жители публикуют в социальных сетях видео и фото с последствием паводков. На кадрах видно, как по улицам стремительно бежит водный поток. Дворы домов оказались полностью затоплены.

© Благовещенск, ВКонтакте

© Благовещенск, ВКонтакте

© Благовещенск, ВКонтакте

Из некоторых населенных пунктов эвакуированы люди. Во многих районах дома затопило под крышу, под водой оказались приусадебные участки и автодороги.