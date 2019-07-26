Режим ЧС: Амурская область уходит под воду
Во многих районах дома затопило под крышу, под водой оказались приусадебные участки.
© Видео: Андрей Ларин, Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы, Благовещенск, ВКонтакте © Фото: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы, ВКонтакте
В Приамурье введен режим чрезвычайной ситуации, там из-за дождя затопило несколько районов, сообщает областной главк МЧС.
Местные жители публикуют в социальных сетях видео и фото с последствием паводков. На кадрах видно, как по улицам стремительно бежит водный поток. Дворы домов оказались полностью затоплены.
Из некоторых населенных пунктов эвакуированы люди. Во многих районах дома затопило под крышу, под водой оказались приусадебные участки и автодороги.