Погранслужба Украины пожаловалась на «зеленый луч» со стороны России

Сотрудники пограничной службы Украины заявили, что их корабли вечерами освещают «зеленым лучом» со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

Инцидент произошел якобы дважды, при этом ни экипаж, ни техника не пострадали.

«Однако, принимая во внимание, что подобные явления, которые имели место на линии разграничения на суше, неоднократно приводили к травмам военнослужащих, приняты соответствующие меры по защите жизни и здоровья персонала», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Ситуация в Азовском море обострилась в 2018 году, когда украинская пограничная служба задержала российский корабль «Норд». А несколько позже в херсонском порту был задержан отечественный танкер «Механик Погодин».

Кремль воспринял эти действия как «морской терроризм» и ответил усилением пограничного досмотра в своих территориальных водах Азовского моря. В ответ на это Киев заявил о «начале жесткой политики задержания и осмотра судов» со стороны России.

Однако погрануправление ФСБ по Крыму сообщало, что организовывает проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензии от владельцев судов. В МИД Украины также согласились, что российская сторона не нарушает протоколы во время осмотра.