В Подмосковье столкнулись два теплохода

На 99-м километре канала имени Москвы в Яхроме утром столкнулись два пассажирских теплохода. Инцидент произошел между «Нижним Новгородом», следовавшим по маршруту Санкт-Петербург - Москва, и грузовым судном «Новокуйбышевск».

«По предварительным оценкам, причиной столкновения могли стать действия теплохода "Нижний Новгород", который при прохождении в узкости по каналу и расхождении с теплоходом излишне прижался к берегу. Это привело к так называемому подсосу кормы судна к берегу и отклонению его носовой части в сторону фарватера. В связи с чем и произошло это столкновение», - заявил Алексей Кравченко, пресс-секретарь Росморречфлота.

Оба судна получили незначительные повреждения. Никто из 190 пассажиров, находящихся на теплоходе «Нижний Новгород», не пострадал.

По словам Кравченко, инцидент не повлиял на судоходство. Угрозы для окружающей среды нет.