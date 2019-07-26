Шойгу провел переговоры с молдавским коллегой Павлом Войку

Министры обороны России и Молдавии Сергей Шойгу и Павел Войку на переговорах в Москве обсудили вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

«Надеюсь на конструктивный диалог. А самое главное - на решение тех вопросов, которые касаются безопасности Молдавии и России, нашего сотрудничества в военной и в военно-технической сфере», - сказал Шойгу, открывая в пятницу встречу с Войку.

Министр обороны РФ поздравил коллегу с недавним назначением на должность министра обороны Молдавии, отметив, что рад возможности лично познакомиться с коллегой.

«Надеюсь, что те контакты и отношения, которые были заложены ранее, будут нами продолжены. Естественно, есть много вопросов, которые требуют своего обсуждения и решения» - сказал Шойгу.

Войку назначен на должность министра обороны республики 8 июня 2019 года указом президента Молдавии.