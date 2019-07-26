На сладкое потянуло: пчелы облепили ларек в Красноярске

Пчелы облюбовали один из ларьков с мороженым на Львовской улице в Красноярске. Местные жители сняли видео необычного явления.

На кадрах видно, что пчелы не только облепили киоск, но и летают рядом с ним. Продавец, которая находилась внутри ларька, была вынуждена его покинуть.

«Вышла, а тут такое, 2 часа уже! Я думала, улетят, а их все больше и больше! Ничего не облито тут ничем, а они все летят и летят», - сказала женщина.

Мужчина за кадром предложил вызвать пчеловода. В «ТВК Красноярск» сообщают, что в результате нападения насекомых на киоск никто не пострадал.