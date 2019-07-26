Самолеты ВВС Китая произвели дозаправку в Новосибирске перед «АрМИ-2019»

Китайские самолеты, которые примут участие в конкурсе «Авиадартс» на «АрМИ-2019», произвели дозаправку в Новосибирске.

Среди самолетов, прибывших в сибирскую столицу, значатся истребители J-10C, а также бомбардировщики и транспортники.

Далее самолеты направятся в Екатеринбург, откуда полетят в Рязань, где состоится финальный розыгрыш турнира. Международные состязания пройдут с 3 по 17 августа на полигоне Дубровичи.

Экипажи из Китая будут бороться за победу в «Авиадартсе» уже в шестой раз. В минувшем году сборная страны завоевала серебряные медали.